Rusya ile Ukrayna arasında dikkat çeken bir esir takası gerçekleşti. İki ülke, Paskalya Bayramı kapsamında karşılıklı 175 askeri serbest bıraktı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 175 Rus askerinin geri alındığını açıklarken, buna karşılık 175 Ukraynalı askerin Kiev’e teslim edildiğini duyurdu. Ayrıca 7 Rus sivilin de iade edildiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise serbest bırakılan askerlerin çoğunun 2022’den bu yana esaret altında olduğunu açıkladı.

Esir takasının, Birleşik Arap Emirlikleri arabuluculuğunda gerçekleştiği belirtildi.”