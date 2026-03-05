Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 20 kişi artarak 72'ye, yaralı sayısının ise 437'ye yükseldiğini açıkladı.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güney ve doğusundaki beldelerine hava saldırıları düzenledi
Bakanlık, 2 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 52'ye yükseldiğini, 154 kişinin yaralandığını bildirmişti.