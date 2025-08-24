Lübnan Enerji Bakanı Joe Saddi, elektrik üretim santrallerinde kullanılmak üzere yakıt taşıyan Kuveyt'e ait petrol tankerinin ülkeye ulaştığını duyurdu.

Lübnan Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Saddi, Kuveyt'e ait petrol tankerinin Lübnan'a ulaştığını belirtti ancak tankerdeki akaryakıt miktarına ilişkin bilgi vermedi.

Tankerin, elektrik üretim santralleri için yakıt taşıdığını ifade eden Saddi, yakıtın Lübnan Elektrik Kurumu tarafından kullanılacağını belirtti.

Saddi, Lübnan'a ulaşan tankerdeki yakıtın, Kuveyt'in ülkeye göndermeyi taahhüt ettiği 132 bin metrik ton akaryakıtın bir kısmı olduğunu ifade etti.

Kuveyt tarafından gönderilmesi taahhüt edilen 132 bin metrik ton akaryakıtın tamamının Lübnan Elektrik Kurumunun santrallerinde kullanılacağını belirten Bakan Saddi, Kuveyt'in bunun yarısını hibe olarak göndereceğini, diğer yarısının ise Lübnan tarafından "yarı fiyatına" satın alındığını kaydetti.

Söz konusu akaryakıtın geri kalan kısmının ne zaman Lübnan'a getirileceğine dair bilgi verilmedi.

Lübnan hükümeti, 11 Ağustos'ta Kuveyt Petrol Kurumundan gelen ve Lübnan Enerji Bakanlığına elektrik santrallerinde kullanılmak üzere 132 bin metrik ton akaryakıt sağlanmasını öngören teklifi onaylamıştı. Bakanlar Kurulunun açıklamasında, bu miktarın 66 bin tonunun hibe olacağı belirtilmişti.

Enerji üretim tesisleri ve şebekelerinin yetersizliği nedeniyle elektrik akışının her gün belirli sürelerle kesildiği ülkede jeneratörler günlük yaşamın bir parçası haline gelmiş bulunuyor.