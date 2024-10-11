Lübnan’dan Mersin’e gemiyle taşınan Türk vatandaşları arasında yer alan ve gemideyken hayatını kaybeden Said Ezbeki’nin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılacak.

Polis basın bülteninde yer alan bilgiye göre, dün saat 14.00 sıralarında Türkiye Cumhuriyeti tarafından Lübnan’dan gemi ile sevkiyatı yapılan Türk vatandaşlarının arasında bulunan Lübnan ve KKTC uyruklu yolcu Said Ezbeki (E-75), KKTC açıklarında gemi içerisinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlandı.

Helikopterle Gazimağusa’ya, ambulansla da Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği esnada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Ezbeki’nin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı.

Ezbeki’nin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.