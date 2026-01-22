Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), Macaristan Cumhuriyeti’nin kendilerine (KŞK) 20 bin Euro bağışladığını duyurdu.

KŞK’den yapılan açıklamada, Macaristan Cumhuriyeti’ne, yaptığı mali katkıdan dolayı teşekkür edildi.

Açıklamada, yapılan bağışın, kayıp şahısların kalıntılarının tespit edilmesi ve ailelerine iade edilmesi amacıyla kullanılmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kayıplardan şu ana kadar toplam 1,063 kişinin kimliklendirilip usulüne uygun bir cenaze töreni düzenlenerek, ailelerine teslim edildiği aktarıldı.