Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı sürdüğü ve kalıcı barış sağlanmadığı sürece Rusya'ya baskı yapılması gerektiğini ifade etti.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'nin Alaska eyaletindeki görüşmesinin ardından, Avrupalı ortakları, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD lideriyle bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplantının ardından Avrupalı mevkidaşlarıyla görüşmelerini sürdürdüklerini aktaran Macron, şöyle devam etti:

"Şu hususta hemfikiriz: Rusya'nın saldırı savaşı devam ettiği ve Ukrayna'nın haklarına saygı duyan sağlam ve kalıcı bir barış sağlanmadığı müddetçe, Ukrayna'yı desteklemeye devam etmek ve Rusya üzerinde baskı kurmak elzem. Herhangi bir kalıcı barışla birlikte mutlaka sarsılmaz güvenlik garantileri sağlanmalı."

Bu bağlamda ABD'nin sürece katkı sağlama isteğini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Macron, bu konuda somut ilerleme kaydetmek için ABD ve Gönüllüler Koalisyonu'ndaki ortaklarıyla çalıştıklarını ve yakında tekrar bir araya geleceklerini vurguladı.

Macron, "Ayrıca son 30 yıldan, özellikle Rusya'nın taahhütlerine uymamaya yönelik kalıplaşmış eğiliminden gerekli tüm derslerin çıkarılması hayati önem taşıyacaktır" değerlendirmesinde bulunarak, çıkarlarını korumak ve sorumluluk bilinci içinde hareket etmek için Trump ve Zelenskiy ile yakın çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı, Fransa'nın Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.