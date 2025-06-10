Gazze'ye yardım götüren Madleen gemisinde yer alan İsveçli Greta Thunberg sınır dışı edilirken, Fransız aktivistler belgeleri imzalamayı reddetti. Türk aktivist Şuayip ordu ise sınır dışı edilmeyi kabul etti.

Gazze'ye yardım götüren Madleen gemisinde yer alan İsveçli Greta Thunberg sınır dışı edilirken, Fransız aktivistler belgeleri imzalamayı reddetti. Türk aktivist Şuayip ordu ise sınır dışı edilmeyi kabul etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine müdahale etti.

Baskının ardından gemiyle irtibatın kesildiği, geminin Aşdod limanına çekildiği bildirildi. Geminin İsrail'in Aşdod Limanı'na ulaştığı bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın haberine göre gemide bulunan İsveçli Greta Thunberg, Almanya vatandaşı Yasemin Acar ve Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu ile birlikte toplam 12 aktivist sınır dışı edilmek üzere Ben Gurion Havalimanı'na götürüldü.

FRANSIZLAR SINIR DIŞI EDİLMEYİ REDDETTİ

İsrail basınının bildirdiğine göre aralarında Greta Thunberg'in de olduğu 4 aktivist, sınır dışı edilmeyi kabul etti. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Thunberg'i Fransa üzerinden İsveç'e gönderildiğini bildirdi.

Sınır dışı belgelerini imzalamayı reddeden 5 Fransız aktivistin ise mahkemeye çıkarılacağı duyuruldu.

Türk aktivist Şuayb Ordu, sınır dışı edilmeyi kabul etti.