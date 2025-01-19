Avrupa Göç Komiseri Magnus Brunner Güney Kıbrıs’ın AB’deki göç yönetiminde ana oyuncu olduğunu” söyledi.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ı geçen hafta ziyaret eden Brunner’in, Fileleftheros’a verdiği söyleşide Avrupa Komisyonu’nun “dış sınırların korunması ve göçü yönetilmesi” konusunda Rum makamlarına destek vermekte kararlı olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs’ı göçmen ve mültecileri ilk kabul yeri olarak niteleyen Brunner, Rum yönetiminin birçok ülkeye gelişi yönettiğini, Avrupa kurumlarının yalnız Güney Kıbrıs’la değil bütün üye ülkelerle daha çok iş birliği yapması gerektiği görüşünü ortaya koydu.

Brunner, Esad rejiminin yıkılmasından sonra Suriye’deki durumu yakından takip ettiklerini Suriye’deki şartlar nedeniyle şimdilik Suriyeli göçmen ve mültecilerin zorunlu geri gönderilmesine olanak tanımadığına dikkat çekti. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile sıkı iş birliği içerisinde olmalarının önemine değinen Brunner, AB üyesi devletler ve uluslararası örgütlerle sürekli irtibat halinde olduklarını, olmaya devam edeceklerini söyledi ve ziyareti sırasında Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’la bu konuyu ele aldıklarını kaydetti.

Suriye ile göç yönetimi kurallarını da kapsayan kapsamlı anlaşmalar yapma konusunu konuşmak için henüz erken olduğuna işaret eden Brunner genel olarak üçüncü ülkelerle (Türkiye kast ediliyor) yapılan anlaşmaların hem göçmen ve mültecilerin tehlikeli yolculuklarının durdurulması hem de insan kayıplarının önlenmesinde çok önemli rol oynadığına işaret etti.

Brunner üçüncü ülkelerle yapılan anlaşmaların kaçak girişlerin yüzde 60 azaldığı Orta Akdeniz’de olduğu gibi etkin sonuçlar verdiğini söyledi. “İş birliğimizin kurallarını uygulamak için yeni yöntemler bulmamız gerekli” dedi.

Brunner, ziyareti çerçevesinde Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Marios Harçiotis ve Göç Müsteşarı Nikolas Yoannidis ile mülteci ve göçmenlerin etkin geri dönüşleri konusunda daha iyi uygulamalar, Göç ve Sığınma Mutabakatının uygulanmasındaki ilerleme, Güney Kıbrıs’taki kabul sisteminin hazırlık durumu ve refakatçisiz çocukların kabulü ve Purnara kampındaki devam etmekte olan çalışma da dahil göç yönetimindeki bundan sonraki öncelikleri ele aldıklarını anlattı.

Rum yönetiminin geçen yıl "KKTC üzerinden göçmen ve mülteci gelişlerini engellemek" gerekçesiyle AB’den maddi yardım aldığı hatırlatılan Brunner’e göçmen ve mülteci akışının azaldığı, AB’nin verdiği maddi yardımın da azalıp azalmayacağı soruldu.

Brunner akıştaki azalmanın, Güney Kıbrıs ile AB’nin ortak çabası ile olduğunu, bunun, izledikleri politikaların etkin olduğunu da gösterdiğini söyledi. Güney Kıbrıs’ın göçmen ve mülteci akışının yönetilmesinde “hayati rol oynadığını” söyleyen Brunner, Komisyon’un, Güney Kıbrıs’a desteğini sürdüreceğini taahhüt ettiğini anlattı.