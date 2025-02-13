Gazimağusa Belediyesi ve Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen Birinci Mağusa Sulak Alanları Çalıştayı, Mağusa Bandabuliya’da sivil toplum örgütleri, öğretmenler, bilim insanları ve halkın katılımıyla gerçekleşti.

Gazimağusa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, çalıştayda, Mağusa Sulak Alanları’nın jeolojik oluşumları, ekolojik önlemleri, denizel sulak alanlar, Mağusa Sulak Alanları’nın bugünkü durumu, Mağusa Sulak Alanları’nın kuşları ve sürüngenleri ile ele alındı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay’ın açılış konuşmasıyla başlayan çalıştayın sunuculuğunu Feray Atamert, moderatörlüğünü ise Biyolog Mehmet Gazioğlu üstlendi.

Çalıştay, Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Mehmet Necdet, Yeşil Okullar Koordinatörü Prof. Dr. Şerife Gündüz, Deniz Bilimleri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu üyesi Dr. Asuman Korukoğlu, Orman Dairesi eski müdürlerinden Dr. Altay Fırat, Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Dr. Gülizar Eroğlu ve Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Herpetolog Dr. Nazım Kaşot’un sunumlarıyla devam etti.

Sunumların ardından sorular yanıtlanarak, katılımcıların Mağusa Sulak Alanları’nın korunmasına yönelik görüşlerine yer verildi.

Çalıştayın sonunda, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bertuğ Akıntuğ, Mağusa Sulak Alanları’nın taşkın kontrolündeki kritik rolüne dair bilgilendirme yaptı.

Çalıştay kapsamında elde edilen bilgiler, önümüzdeki günlerde bir kitapçık olarak yayınlanarak yetkili mercilere sunulacak.