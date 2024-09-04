Gazimağusa Belediyesi’nin düzenlediği geleneksel Mağusa Suriçi Panayırı devam ediyor.

Gazimağusa Belediyesi ile Kıbrıs Türk Festivalciler Derneği tarafından organize edilen ve stant gelirlerinin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacağı Mağusa Suriçi Panayırı, standlar, panayır oyuncakları, sahne performansları ve konserlerle devam edecek.

GMB’den verilen bilgiye göre, panayırın dördüncü gününde Cihan Tunceli Band, beşinci gününde ise Sidar Karakuş sahne aldı.

Gazimağusa Halk Dansları Derneği ekibi de Karakuş konseri öncesinde folklor gösterisi sundu.

Mağusa Suriçi Panayırı, 7 Eylül Cumartesi akşamı sona erecek.