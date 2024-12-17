“Mağusa’ya Gazi Unvanı Veriliş Günü” töreni 26 Aralık Salı günü Zafer Anıtı önündeki törenle kutlanacak.

Tören, saat 10.00’da protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayacak.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji Edebiyat öğretmeni Zemzem Güneş konuşma yapacak.

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji öğrencisi Mustafa Kemal Ata Aydın’ın şiiri sonrası, TMT Mücahitler Derneği temsilcisi günün anlam ve önemine ilişkin konuşacak.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın konuşmasıyla tören sona erecek.