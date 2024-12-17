“Mağusa’ya Gazi Unvanı Veriliş Günü” töreni 26 Aralık  Salı günü Zafer Anıtı önündeki törenle kutlanacak.

Tören, saat 10.00’da protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayacak.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji Edebiyat öğretmeni Zemzem Güneş konuşma yapacak.

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji öğrencisi Mustafa Kemal Ata Aydın’ın şiiri sonrası, TMT Mücahitler Derneği temsilcisi günün anlam ve önemine ilişkin konuşacak.

İki toplumlu etkinlikte “konferans ve hukuk çevirmenliğinde etik ve mesleki standartlar” ele alındı İki toplumlu etkinlikte “konferans ve hukuk çevirmenliğinde etik ve mesleki standartlar” ele alındı

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın konuşmasıyla tören sona erecek.