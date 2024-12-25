Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya İsias davasında kararın açıklanmasının ardından basına açıklama yaptı.

-Esendağlı

İlk sözü alan Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, mahkemenin aldığı kararları okuyarak, 6 sanığın bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek suçundan mahkeme tarafından suçlu bulunup, mahkum edildiğini söyledi. Beş sanığın ise beraatına karar verildiğini belirten Esendağlı,

Ahmet Bozkurt’un 17 yıl 17 ay 7 gün, Mehmet Fatih Bozkurt’un 15 yıl 28 ay 28 gün, Erdem Yıldız’ın 17 yıl 17 ay 7 gün, Halil Bağcı’nın 7 yıl 16 ay, Hasan Aslan’ın 15 yıl 16 ay 20 gün, Mehmet Göncüoğlu’nun ise 7 yıl 16 ay süreyle hapis cezası aldığını kaydetti.

Esendağlı, tutuklu olan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildiğini belirterek, daha önce salıverilen Hasan Aslan’ın da tutuklanmasına karar verildiğini söyledi.

Yaklaşık bir yıldır devam eden İsias Otel yargı sürecinin bugün sonuçlandığını ifade eden Esendağlı, bundan sonraki süreç için aileler, devlet yetkilileri ve hukuk ekibiyle gerekli çalışmaları yapacaklarını, ailelerin talepleri doğrultusunda ne yapılacağına karar vereceklerini söyledi.

-Karakaya

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da, “Bunlar daha ilk cezaları içerdedirler. Aileler olarak gereken adımları atacağız .” dedi.

-“Bu mahkeme olası kastı görmedi bir üst mahkeme görecek”

Mahkemenin sanıklara şu anda verebileceği en yüksek cezayı verdiğini söyleyen Karakaya, şöyle konuştu:

“Ne gerekiyorsa yapacağız. Bu mahkeme olası kastı görmedi bir üst mahkeme görecek. Herkesle mücadelemize devam edeceğiz ne gerekiyorsa yapacağız. İçimizi dağlayan bir karar. Çocuklarımızı sevdiklerimizi kum yığının altından aldık dedik. ispatladık hepsini. Biz biliyoruz ki üst mahkeme bunları görecektir.”

Çocukların hayatının bu kadar değersiz olamayacağını vurgulayan Karakaya,"Bu katiller emsal olacak. Buradayız. Mücadelemize devem edip gerekeni yapacağız." dedi.