Polis ekiplerince Ercan ve Girne’de yürütülen denetim ve operasyonlarda, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan 3 kişi tutuklandı.

- Narkotik köpeği Pamir’in tepkisiyle yakalandı

Polis basın bültenine göre, dün saat 12.30 sıralarında Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince ülkeye giriş yapmak üzere olan D.C.A. (E-34) üzerinde narkotik dedektör köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

- Girne’de iki kişi tutuklandı

Aynı gün Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince İ.B. (E-29) ile T.M.K.’nin (E-27) kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada ise, tasarruflarında yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Her iki olayda da bahse konu şahıslar tutuklanırken, polisin soruşturması sürüyor.