Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin İsias Otel davası kararını açıklamasının ardından basına açıklama yapan Başbakan Ünal Üstel, suçlular bekledikleri cezayı tam alamasa da adaletin tecelli ettiğini söyledi.

İsias Otel’in sahibi ve mimarı dahil sanıkların suçlu bulunduğunu ifade eden Başbakan Üstel, “ Bu bizi kısmen mutlu etti.” dedi.

Davayı ileri götüreceklerini ve Şampiyon Melekler yattıkları yerde huzura kavuşana kadar, işin takipçisi olacaklarını vurgulayan Başbakan Ünal Üstel, “Hedeflediğimiz adalet tecelli edene kadar yolumuza devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

6 Şubat’ta meydana gelen asrın felaketlinden sonra Adıyaman’da görüşülen davayı izlediklerini ifade eden Başbakan Üstel, dava için KKTC halkının bir bütün olduğunu, tek yürek olduğunu söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, “Tarihinde ilk defa hükümet ve muhalefet tek yürek oldu, asrın felaketinin yaşandığı günden itibaren davayı beraber izledik. Birlik beraberlik içinde bu işi daha ileri götüreceğiz."diye konuştu.

Başbakan Üstel gerekçeli karar açıklandıktan sonra davayı istinafa götürüp takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.