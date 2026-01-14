K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 42. ölüm yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Mahmut Özçınar mesajında, insana dokunan yaklaşımı, yardımseverliği ve alçakgönüllü duruşuyla Kıbrıs Türk halkının gönlünde müstesna bir yer edinen Dr. Küçük’ün, yaşamı boyunca halkıyla bütünleşmiş örnek bir lider olduğunu kaydetti.

“En zor dönemlerde dahi sergilediği cesaret ve sarsılmaz kararlılıkla halkının haklarını savunan, özgürlük mücadelesine yön veren Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs Türk halkının hafızasında daima minnetle anılacaktır.” İfadesini kullanan Özçınar, Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine adadığı ömrü ve kendilerine bıraktığı kıymetli mirası gelecek kuşaklara aktarmanın herkes için büyük bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Özçınar, “Özgürlük mücadelesi Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü rahmet, şükran ve sonsuz bir minnetle anıyor; aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.” ifadesini kullandı.