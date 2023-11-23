Merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 17.46'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, 6,99 kilometre derinde kaydedildi.

Depremin ardından merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha oldu.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, depremin ardından TRT Haber yayınında açıklama yaptı.

Yazıcı, "Şu ana kadar 112, Emniyet, Jandarma ve kaymakamlıklar ve diğer kurularımıza bildirilen herhangi bir olumsuzluk yok. Biraz fazla hissedildi. Binalarla ilgili bize ulaşan bir şey yok. Taramalarımız devam ediyor." dedi.

AFAD: Olumsuz bir durum yok

AFAD'dan yapılan açıklamada, 5,2 ve 4,7 büyüklüğündeki depremler sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığı, saha çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Bakan Yerlikaya: Tüm ekipler saha tarama çalışmalarına başladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, başta AFAD olmak üzere kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına başladığını aktardı.

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Yerlikaya, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

"Meydana gelen depremler tektonizmayı değiştiriyor

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen, depremin Doğu Anadolu Fayı diye ifade edilen fay üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Doğu Anadolu Fay Hattı'nın Hatay Antakya'dan başlayıp Bingöl Karlıova'ya kadar uzanan bir fay olduğunu hatırlatan Özmen, "6 Şubat tarihinden de bunun büyük bir kısmı kırıldı. Yine hatırlarsanız 2020 yılında 24 Ocak'ta Elazığ, Malatya civarında 6,4 büyüklüğündeki depremle yine o bölge sarsılmıştı. Şimdi iki büyük depremde kırılmayan bir kesimde bu aktiviteler oluyor. 2020 yılında olan ve 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli olan depremlerin etkisiyle veya onların artçısı diye düşüneceğimiz depremler bunlar. Aslında çok şaşırtıcı da değil." dedi.

6 Şubat tarihinden beri o bölgede olan depremlere bakıldığı anda zaman zaman Malatya ve Adıyaman civarının bu ve buna benzer büyüklükteki depremlerle sarsıldığını ifade eden Özmen, şöyle devam etti:

"Bir yerde tabii böyle 7,7, 7,6, 6,4 büyüklüğündeki depremler meydana geldiği anda oradaki tektonizmayı değiştiriyor. Bir tarafta fay hatlarında gerilim boşalmasına neden olurken diğer tarafta da gerilim yüklemesi yapıyor. Dolayısıyla az önce meydana gelen ve 2 dakika arayla meydana gelen depremleri bu iki ana depremin etkisi neticesinde veya onların artçı şoku şeklinde oluştuğunu söyleyebiliriz. Malatya'ya yakın noktalarda da depremler oluyor bu kısmen de olsa Doğu Anadolu Fayı üzerinde meydana geldiği için Adıyaman'a biraz daha uzak noktada ama Pütürge ilçesine, Adıyaman'ın Sincik ilçesine daha yakın deprem. Muhtemelen o bölgede yaşayan insanlar depremi şiddetli şekilde atlatmıştır."