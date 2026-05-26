Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kurban Bayramı dolayısıyla Maliye Bakanlığı personeli ile Bakanlığa bağlı dairelerde görev yapanlarla bir araya gelerek bayramlaştı.

Bakanlık binasında gerçekleştirilen bayramlaşmada sıcak ve samimi anlar yaşanırken, Berova personelle tek tek görüşerek çalışanların ve ailelerinin bayramını kutladı.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren özel günler olduğuna dikkat çeken Berova, kamu çalışanlarının fedakârca yürüttüğü hizmetlerin ülke adına büyük önem taşıdığını ifade etti.

Maliye Bakanlığı ile bağlı dairelerde görev yapan tüm personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Berova, “Bayramlar paylaşmanın, dayanışmanın ve gönül birliğinin en güzel şekilde yaşandığı özel zamanlardır. Halkımıza hizmet için büyük bir özveriyle çalışan tüm personelimizin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.” dedi.

Yoğun çalışma temposu içerisinde bir araya gelerek bayram sevincini paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten çalışanlar da düzenlenen buluşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen bayramlaşmaya Bakanlık bürokratları da katıldı.

Bayramlaşma etkinliğinin sonunda karşılıklı iyi dilekler paylaşılırken, bayramın sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.