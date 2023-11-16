Maliye Bakanı Özdemir Berova, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Muhasebat Genel Müdürü Dr. Nazmi Zarifi Gürkan ve bazı yetkilileri kabul etti.

Maliye Bakanlığından verilen bilgiye göre, Berova, kabulde yaptığı konuşmada, ülkede kamu otomasyon sisteminin daha verimli çalışması gerektiğini, bu konuda bürokratlar ve bilişimcilerle yoğun mesai harcadıklarını hatırlattı.

Konunun Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmede de gündeme geldiğini kaydeden Berova, Kamu Mali Yönetim Bilişim Altyapısını güçlendirme yönünde atılan adımın memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Berova, 2019’da geçen Kamu Mali Yönetim ve Denetim Yasası tahtında ilk kez bu yıl Merkezi Devlet Bütçesini Meclise sunduklarını belirterek, yasanın getirdiği Bütçe Disiplinini çok önemsediklerini kaydetti.

-Gürkan

Muhasebat Genel Müdürü Dr. Nazmi Zarifi Gürkan ise kalkınmanın sürdürülebilirliği, ekonomik başarıların kalıcı olmasında kamu mali yönetiminin etkin ve ekonomik bir şekilde işlemesinin önemli olduğunu söyledi.

Dr. Nazmi Zarifi Gürkan, “Kamu Mali Yönetim Sistemi’nin kurgusu, yapısı, bütçenin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, bunların raporlanması aynı zamanda sonuçlarının izlenmesi ve denetime hazır hale getirilmesi Kamu Mali Yönetim Sistemi’nin başarısı açısından oldukça önem arz ediyor” dedi.

Gürkan, KKTC’nin kuruluş yıldönümünü de kutladı.

Toplantıda, Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi Koordinatörü Ömer Cihan, Türkiye Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Mert Özarar, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürü Yakup Tekin da yer aldı.