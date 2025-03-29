Maliye Bakanı Özemir Berova, Ramazan Bayramı'nın aile bağlarını pekiştiren, toplumsal dayanışmayı artıran, sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duygularını güçlendiren vakitler olması temennisinde bulundu.

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, Ramazan Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Arife gününün manevi derinliğiyle başlayıp, Ramazan Bayramı ile taçlanan bu mübarek günlerin, milletimize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum. Bir ay boyunca sabır ve ibadetle geçirilen Ramazan’ın ardından idrak ettiğimiz bu bayram, birlik ve beraberliği güçlendiren, dayanışma ve paylaşma ruhunu yücelten müstesna bir zamandır. Bayramlar; insanları birbirine yakınlaştıran, aile bağlarını pekiştiren, toplumsal dayanışmayı artıran, sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duygularını güçlendiren kıymetli vakitlerdir. Bu vesileyle tüm halkımızın Arife gününü ve Ramazan Bayramı’nı en samimi duygularımla kutluyor, bayramın ülkemize ve insanlığa esenlik ve bereket getirmesini diliyorum.”