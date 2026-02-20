Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bugün saat 14.00'de düzenlenen basın toplantısında, kendisinin Kıbrıs meselesindeki politikalarını değerlendiren Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun açıklamalarıyla ilgili bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Erhürman, açıklamalara yanıt vermeyeceğini belirtti.

Erhürman, Ertuğruloğlu'nun kendisi hakkındaki açıklamalarını dinlediğini kaydetti.

Siyasette ciddiyetin ve nezaketin önemli olduğunu düşündüğünü ifade eden Erhürman, "Ciddiyetle (hele de hep sözü edilen devlet ciddiyetiyle) ve nezaketle bağdaşmayan açıklamalara yanıt vermekten vazgeçeli çok oldu!" ifadelerini kullandı.