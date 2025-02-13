Maliye Bakanı Özdemir Berova, Alevi Kültür Merkezi Derneği’ni kabul etti. Kabulde, Alevi Kültür Merkezi Derneği’ne Lefke bölgesinde açık hava toplantıları ve ağaçlandırma amacıyla verilen Devlet, Emlak ve Malzeme Dairesi’ne ait arazinin sözleşmesi de yenilendi.

Maliye Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Maliye Bakanı Özdemir Berova topluma fayda sağlayan faaliyetlerin destekleyicisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Alevi Kültür Merkezi Derneği Genel Başkanı Cengiz Demir de dernek çalışmaları ve yeni projeleri hakkında bilgi verdi. Demir, ülkede 30 yıldır varlığını sürdüren bir inanç merkezi olarak, yalnızca kendi üyelerinin değil, toplumun ve ülkenin çıkarları doğrultusunda da çalışmalar yürüttüklerini kaybetti.