Malya Şehitleri Aydınköy’deki Malya Şehitler Anıtı Önü’nde düzenlenen törenle anıldı.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Törende daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşma Aydınköy İlkokulu Öğretmeni Ahmet Baydar tarafından yapıldı.

Baydar, 60 yıl önce Malya halkının Rum saldırılarına karşı mücadele edip şehitler verdiğini anımsatarak, üzerinden uzun yıllar geçse de şehitlerin verdiği kahramanca mücadelenin yeni nesillere örnek olduğunu ifade etti.

Baydar, Malya Kültür ve Dayanışma Derneği öncülüğünde Malya şehitlerinin türbelerini yanileme çalışmaları başladığını açıklayarak, bu konuda katkı koyan tüm yetkililere teşekkür etti.

Tören şiirler okunmasıyla devam etti.

Törende son olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şehitlere Allahtan rahmet dileyerek, şehitlerin asla unutulmayacağını ve unutturulmayacağını vurguladı.

Tatar, Kıbrıs’ta mücadelenin hala daha devam ettiğine dikkati çekerek, Kıbrıs’ta bir anlaşma için Kıbrıs Türk halkını Kıbrıs Cumhuriyetine yama edecek, KKTC’yi ortadan kaldıracak ve Anavatan Türkiye ile bağları koparıp eski acılı günlere döndürecek bir zihniyete evet demenin mümkün olmadığını belirtti.

Şehitlere karşı büyük bir sorumluluk olduğunu ve şehitlerin, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşayabilmesi, çocukların geleceğe emin adımlarla ilerleyebilmesi için canlarını feda ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının çok acılar çektiğini ve verdiği soylu mücadeleyle anavatan Türkiye’nin de desteğiyle bugün Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk devletinin sahibi olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbns Türklerinin 1960 yılında kurucu ortağı olduğu cumhuriyetten atılmasıyla yapılan haksızlıkların bugün hala daha devam ettiğini, Rum Yönetimi’nin Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında tüm Kıbrıs’ın hükümetiymiş gibi muamele görmesi nedeniyle Kıbrıs Türkü’nün izole edildiğini ve ambargolarla ciddi kısıtlamalara maruz kaldığını söyledi.

Tatar, “Bu kısıtlamalarla yolumuza devam ederken, bizim haykırışımız mutlak suretle devletimizin en sonunda, çok uzun sürmez tanınacağı yönündedir” diye konuşarak, Kıbrıs Türk halkının özgür, bağımsız, tüm kurum kuruluşları ve demokrasisiyle KKTC’yi onurlu bir şekilde yaşatmaya devam edeceğini vurguladı.

“Davamız birdir tek yürektir, o da Kıbrıs Türkü’nün bağımsız özgür yaşayabilmesini sürdürebilmektir, bunun devamı için de anavatanın garantrölüğü ve Türk askerinin varlığı da bizler için hayati önem taşımaktadır, bizlerin kırmızı çizgisidir” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, yarın görüşeceği BM Kişisel temsilcisine de bu konuda gerekli mesajları ileteceğini ve görevini en iyi şekilde yerine getireceğini ifade etti.

--Töre’nin mesajı

Bu arada Malya Şehitlerini anma günü dolayısıyla düzenlenen törene katılan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, daha sonra yayımladığı mesajla Malya şehitlerini andı.

Töre, şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkı devletini kurarak bugünlere gelinceye kadar varoluş mücadelesi vermiştir. Vatan bildiği toprakları savunmak ve adadaki varlığını sürdürmek için şehitler vermiş ancak bağımsızlığından ödün vermemiştir. Şehit edilişlerinin yıldönümünde bir kez daha saygı ile anacağımız Bağlarbaşı (Malya) Şehitleri de bu mücadelenin önemli kahramanlarıdır.

Malya’daki mukavemetçi ve mücahitlerimiz 3 gün 3 gece Rum çetelerinin saldırısına direnmiş. ancak cephaneleri bittikten sonra köye giren Rum çeteleri tarafından katledilip şehit olmuşlardır. Şehadete eren şehitlerimize Allahtan rahmet, hayatta olan gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler dileriz. Şehitlerimizin ruhları şad olsun.”