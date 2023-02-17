sakin 59 yaşındaki Zeki Ağırman evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün yaşanan olay sonrası adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

-Gazimağusa’da uyuşturucu…1 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünü ekipleri tarafından M.E.(E-28) üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada; yaklaşık 15 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir hassas terazi ve içerisinde uyuşturucu yağı olduğuna inanılan bir şişe bulunarak emare olarak alındı.

Dün saat 14.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs tutuklandı.

-Altınova’da hayvan hırsızlığı yaptığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı

Altınova’da, dün akşam Mustafa Dağbaşı’na ait ağıl içinden 3 kuzuyu çaldıkları esnada suçüstü tespit edilen C.Y.(E-43), H.Y.(E-41) ve M.Y.(E-20) tutuklandı.

-Karaağaç’ta hile ile para çalınması olayıyla bağlantılı bir kişi daha tutuklandı

Karaağaç’ta bir inşaat şirketinde çalışan ve şirket adına bir dairenin satışında başka bir şahsı aracı gösterip hile ile şirketten toplam 36.130 Stg parayı tasarrufuna geçirerek çaldığı tespit edilerek tutuklanan Y.A.A.’nın (E-30) ardından, mesele ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen A.I. (K-32) da tutuklandı.

Olay 7 Temmuz 2022 tarihinde meydana gelmişti.

-Lefkoşa ve Girne’de meydana gelen hırsızlık olaylarında zanlı olarak görülen 3 kişi tutuklandı

Öte yandan, Ocak ve Şubat ayları içerisinde Lefkoşa ve Girne’de meydana gelen hırsızlık meseleleri ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada olaylarda zanlı olarak görülen İ.Y.(E-18), S.K.(E-18) ve A.A.D.(E-16) tespit edilerek tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahısların, Lefkoşa'da faaliyet gösteren iki ayrı marketten toplam değerleri 7859,40 TL olan 2 şişe alkollü içki ile bir bıçak, Girne’de faaliyet gösteren iki ayrı marketten de toplam değerleri 1834 TL olan üç şişe alkollü içkiyi çaldıkları ve söz konusu marketten çaldıkları bir şişe alkollü içkiyi Girne’de faaliyet gösteren başka bir markete 1.800 TL karşılığında sattıkları tespit edildi.

Bahse konu alkollü içkiyi, hırsızlık olduğunu bildikleri halde piyasa değeri altında satın alan market işletmecisi M.M.B. (E-37) ile market çalışanı K.K.(E-19) tespit da edilerek tutuklandı.

-Lefkoşa’da sahtekarlıkla para isteyerek rahatsızlık yapan 1 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da Abdi İpekçi Caddesi üzerinde A.B.(E-28), depremzede olmadığı halde, bir şahsa kendisini depremzede olarak tanıtarak sahtekarlıkla para isteyip suç işlemeye teşebbüs ettikten sonra, uygunsuz tavır ve hareketlerde bulunarak makul mazereti olmaksızın yüksek sesle söz konusu şahsa bağırmak suretiyle rahatsızlık yaptı.

Dün öğlen meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

-Gazimağusa’da araç yangını

Gazimağusa’da Cemal Togan Sokak üzerinde park halindeki Asım Turgut’a ait salon araçta muhtemelen araç aküsünün kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi

Dün saat 20.30 sıralarında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu aracın motor bölümü ile kaportanın muhtelif kısımları yandı.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.