Manas Yayınları tarafından yayımlanan "Kıbrıs İçin Son Çağrı” adlı kitabın dünyanın ilk Türkoloji Bölümü sayılan Macaristan’daki Eötvös Lorând (ELTE) Üniversitesi Türkoloji Bölümü kütüphanesinde yer aldığı bildirildi.

KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam yazılı açıklamasında, Barış Harekatı’nın 50. yılında çıkan kitabın, yazarı Nagihan Ölmez’in girişimleri sonucunda ELTE Üniversitesi Türkoloji bölümü kütüphanesine kazandırıldığını belirtti.

Sadrazam, “Kitaplarımızla dünyanın dört bir yanından Türkoloji bölümüne gelen öğrenciler, Kıbrıs’ta yaşananları birinci elden kaynaklarla inceleme ve araştırma fırsatı bulacak” diyerek, kitabı inceleyenlerin Kıbrıs Türk tarihi, kültürel mirası ve toplumsal yapısı hakkında daha kapsamlı ve akademik temelli bir anlayış geliştirebileceğini kaydetti.

Sadrazam, “Gerek Macaristan gerekse farklı ülkelerden öğrenciler, Kıbrıs meselesinin uluslararası boyutlarını da değerlendirerek, konuyla ilgili akademik çalışmalarına yeni bir perspektif kazandırabilecekler, ülkemiz hakkında olumlu bir imaj oluşturabilecekler, kültürel değerler üzerinden yeni bağlar kurulabilecektir” ifadelerini de kullandı.