Süper Lig'de dün yeni sezon için geri sayım sürerken kulüpler iddialı kadro kurmak için transfer çalışmalarını dört koldan devam ettiriyor.

Süper Lig kulüplerinde yaz transfer döneminde büyük hareketlilik yaşanıyor.

FERDİ KADIOĞLU'NA DEV TEKLİF! BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe formasıyla geçirdiği başarılı sezonun ardından EURO 2024'te de değerini katlayan Ferdi Kadıoğlu için Manchester United devrede.İSTENEN BONSERVİSSabah'ta yer alan habere göre Manchester United, Ferdi Kadıoğlu için 25 milyon euro ödemeye hazır.Ancak bu teklifi yeterli bulmayan sarı-lacivertlilerin talebi 35 milyon euro.TAKAS FORMÜLÜManchester United'ın teklifini yükseltmemesi durumunda takas formülü gündeme gelebilir. Bu durumda ise Fenerbahçe'nin Manchester United'dan Jadon Sancho'yu isteyebileceği konuşuluyor.Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe kariyerinde toplam 199 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 17 gol ve 22 asistlik katkı verdi.