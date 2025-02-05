Kıbrıs Türk Memur Sendikası (MEMUR-SEN), 6 Şubat 2023'te Türkiye’nin 11 ilinde gerçekleşen deprem felaketinin üzerinden iki yıl geçtiğini hatırlatarak, binlerce kişinin hayatını kaybettiği acı olayda yaşamını yitirenleri andı.

Sendika Genel Başkanı Akın Manga, depremin yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Ortaokullar Arası Voleybol Turnuvası'na katılmak üzere Adıyaman’da bulunan Gazimağusa Türk Maarif Koleji (GMTMK) Yıldız Erkek ve Yıldız Kız takımlarından oluşan 39 kişilik “Şampiyon Melekler” kafilesinden 35 kişinin hayatlarını kaybettiğini ifade ederek, 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Manga, mesajında, böylesi bir felaketin dünyanın hiçbir yerinde bir daha yaşanmamasını temenni etti.