Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini yok sayan, Türk dünyasıyla dayanışmasını zedeleyen adımları kabul etmenin veya sineye çekmenin mümkün olmadığını kaydetti.

Manga, Avrupa Birliği’nin Özbekistan’ın Semerkant şehrinde düzenlediği AB-Orta Asya Zirvesi’nde açıklanan sonuç bildirgesini yazılı açıklamayla değerlendirerek, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkililerini son gelişmeler karşısında kararlı ve etkin bir diplomatik duruş sergilemeye, bu devletleri de yanlıştan dönmeye çağırdı.

Zirveye katılan ülkelerin BM güvenlik konseyinin 541 ve 550 sayılı kararını benimsediklerini ifade eden Manga, Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan’ın Güney Kıbrıs’a büyükelçi atamalarının halkta endişe yarattığını da söyledi.

Bu gelişmeler karşısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin siyasi statüsünün zedelendiğini, milli menfaatlerin görmezden gelindiğini savunan Akın Manga, “Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini yok sayan ve Türk dünyasıyla dayanışma ruhuna zarar veren bu tür adımları kabul etmemiz, yok saymamız veya sineye çekmemiz mümkün değil” dedi.