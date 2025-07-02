Mare Monte Yardımseverler Derneği, Başkan Şeniz Berkin öncülüğünde bir heyetle Birinci Global Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Birinci’yi ziyaret etti.

Ziyarette gumusat satranç derneği başkanı da hazır bulundu

Ve Girne’de bulunan Uptown Büyük Anadolu Otel’in salonlarının satranç turnuvaları için kullanılması ve taraflar arasında olası iş birlikleri ele alındı. Görüşmede, sosyal sorumluluk projeleri ve gençlerin gelişimine katkı sağlayacak ortak çalışmalar da değerlendirildi.

Birinci, böylesine duyarlı bir derneğe her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı. Mare Monte Yardımseverler Derneği Başkanı Şeniz Berkin ise, Ertan Birinci’ye misafirperverliği ve iş birliği yaklaşımı için teşekkür ederek, dernek üyeleri tarafından el emeğiyle hazırlanan özel bir hediye ile çiçek takdim etti.