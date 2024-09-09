Vadili’deki bir marketten dört şişe alkollü içki çalan beş kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 13.30 sıralarında, Vadili’deki bir marketten dört şişe alkollü içki çalınmasıyla ilgili soruşturma sonunda K.K.(E-21), L.Y.(E-20), D.B.(E-20), E.K.(E-24) ve İ.D.(K-22) tespit edildi.

Bahse konu kişilerin marketten çaldığı dört şişenin yanı sıra hırsızlık olduğundan şüphe edilen toplam 10 şişe daha alkollü içki bulunarak emare olarak alındı.