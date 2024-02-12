Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, hükümetin; Maronitlere yönelik yeni teşvikler üzerinde çalıştığını söyledi.

Politis gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Maronit kilisesinin kurucusu ve koruyucusu “Ay.Morana” yortusu için dün Lefkoşa’nın güneyindeki “Panayias Hariton” kilisesinde düzenlenen ayine katıldığını ve burada açıklamalar yaptığını yazdı.

Habere göre Hristodulidis, hükümetin yeni evlenecek olanların ve genç çiftlerin yeniden Maronit köylerine yerleşmesi için teşvikler üzerinde çalıştığını ve bunları yakın zamanda açıklayacağını ifade etti.

Maronit toplumunun tarihe yönelik önemli katkısından bahseden Hristodulidis, “işgalin, bu yıl 50’inci yılının tamamlanacağını, 4 Maronit köyünün işgal altında olduğunu” savunarak, bu köyleri ziyaret etiğini ve zor koşullar altında mücadele veren kişileri görme imkanı bulduğunu” söyledi.

Hristodulidis açıklamasında ayrıca hükümetin bu zor ekonomik koşullar altında siyasi bir karar alarak 1990’dan sonra kapanan ana okul ve ilk okulunu açmaya karar verdiğini anımsattı.

Hristodulidis, bölgede yeni perspektifler açacak olan öğretmen sorununun da ileriki günlerde çözümleneceğini belirtti.

Maronitlerin Temsilcisi Yiannakis Musas ise yaptığı konuşmada, Maronit toplumunun kurtuluş ve hayatta kalma mücadelesini sürdürmeye devam ettiğini söylerken Maronit toplumunun karşılaştığı zorluklardan da söz etti.