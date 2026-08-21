Rum basını, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasındaki görüşmelerin daha sık yapılması ve Kıbrıs sorunuyla ilgili genişletilmiş toplantıya ilerleme sağlanması konusunda prensipte uzlaşıldığını bildirdi.

Cyprus Mail’in haberine göre, Rum tarafının baş müzakerecisi Menelaos Menelaou ile Erhürman’ın müsteşarı Mehmet Dana’nın perşembe günü gerçekleştirdiği görüşmede, liderlerin daha sık bir araya gelmesi gerektiği konusunda görüş birliği oluştu.

Liderlerin hangi sıklıkta görüşeceğinin gelecek çarşamba yapılması planlanan toplantıda netleştirilmesi bekleniyor. Erhürman daha önce, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in “ev ödevi” olarak nitelendirdiği konularda ilerleme sağlanması amacıyla liderlerin haftada bir kez görüşmesini önermişti.

Guterres, adaya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından güven artırıcı önlemler, toplantının yöntemi ve müzakerelerin özü konularında yeterli ilerleme sağlanması halinde genişletilmiş bir toplantı düzenlenebileceğini açıklamıştı.

Perşembe günkü müzakereci görüşmesinde ise sahadaki durumu değiştirecek herhangi bir karar alınmadığı, ayrıca gelecek çarşamba yapılacak liderler görüşmesinin gündeminin ele alındığı bildirildi.

Genişletilmiş toplantıya Kıbrıs’ın iki tarafının yanı sıra Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık ile Birleşmiş Milletler’in katılması öngörülüyor.

Öte yandan güven artırıcı önlemler ve özellikle sınır kapılarının açılması konusunda taraflar arasındaki görüş ayrılıkları devam ediyor. Rum tarafının dört noktadan oluşan pakette değişiklik yapılmasını önerdiği, Kıbrıs Türk tarafının ise dört noktanın tamamını içermeyen önerileri kabul etmediği belirtiliyor.