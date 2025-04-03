Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş Kıbrıs Genç TV’de Yağmur Çal’ın sunduğu Gündem Programında son günlerde üzerinde en çok konuşulan konu olan okullarda disiplin tüzüğü konusunda açıklamalarda bulundu.

Burak Maviş Salı günü Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapacaklarını ifade ederek olayları bu noktaya taşıyanların çocuk üzerinden siyaset yapmak istediğini kaydetti.

Sağlıklı, nitelikli eğitimin konuşulması gerekirken okullarda kız çocuklarının başının kapatılmasının konuşulduğunu söyledi ve ekledi:

Burak Maviş okulların çocukların sosyalleştiği, ayrımcılığın olmadığı, ihmal ve istismarlara karşı korundukları yerler olduğunu ifade ederek, öğretmenlerin bunun mücadelesini verdiğini vurguladı.

Maviş laik eğitim konusunda geri adım atmayacaklarını vurgularken, geri çekilen tüzüğün yeniden Bakanlar Kurulundan geçirilmesi yönünde girişimler olduğunu da sözlerine ekledi.