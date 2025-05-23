Meteoroloji Dairesi’nin 24 – 30 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge önümüzdeki yedi gün boyunca alçak basınç sistemi etkisinde olacak. Haftanın ilk yarısında sıcak ve nispeten nemli, ikinci yarısında ise ılık ve nemli hava kütlesinin etkili olması bekleniyor.

Tahminlere göre, sıcaklıklar haftanın ilk günlerinde iç kesimlerde 34–37 derece, sahillerde ise 27–30 derece dolaylarında seyredecek. İkinci yarısında ise sıcaklıkların düşmesi bekleniyor; iç kesimlerde 28–31 derece, sahillerde ise 23–26 derece arasında olacak.

Hava 24 Mayıs Cumartesi günü parçalı ve az bulutlu olacak. 25 Mayıs Pazar günü açık ve az bulutlu hava, zamanla parçalı bulutluya dönecek. 26 Mayıs Pazartesi günü parçalı bulutlu, 27 Mayıs Salı günü ise yeniden açık ve az bulutlu hava bekleniyor. 28 Mayıs Çarşamba günü parçalı bulutlu hava etkili olacak. 29 ve 30 Mayıs Perşembe ile Cuma günleri ise az bulutlu hava, öğle saatlerinde yerini parçalı bulutlu gökyüzüne bırakacak.

Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman ise kuvvetli esmesi öngörülüyor.