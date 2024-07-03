Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, sahte diploma temin eden ve suç işleyen kişilerin bir kısmını bu suçlardan muaf tutacak bir yasa tasarısı hazırlandığını öne sürerek, “Hiçbir suç cezasız kalmamalıdır” dedi.

Büsküvütçü yaptığı yazılı açıklamada, sahte diploma konusunun, toplumun adalet ve güven duygusunu derinden yaraladığını belirterek, sahte diplomalarla kamu görevlerinde bulunan kişilerin halkın sağlığı ve güvenliği için oluşturduğu tehdidin, kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Hükümetin hazırladığı yasa tasarısıyla, sahte diploma temin eden ve suç işleyen kişilerin bir kısmını bu suçlardan muaf tutma girişimi olduğunu iddia eden Büsküvütçü, bunun adalet anlayışına tamamen aykırı olduğunu kaydetti.

Bu yasa tasarısının, sahte diplomaların tedavüle sürülmediği durumlarda bu kişilerin yargılanmamasını öngördüğünü ileri süren Büsküvütçü, bu durumun, adaletin temel ilkelerini çiğnediğini ve toplumun adalet sistemine olan güvenini tamamen sarstığını belirtti. Parti olarak söz konusu yasa tasarısını protesto ettiklerini kaydeden Büsküvütçü, hükümeti, tasarıyı geri çekmeye çağırdı.

MDP Başkanı Büsküvütçü, “Bu yasa tasarısının kabul edilmesi, sahtecilik ve hırsızlık yapan kişilerin cezasız kalmasına yol açacak ve toplumumuzda adalete olan inancı yerle bir edecektir. Adaletin sağlanması ve suç işleyen kişilerin hak ettikleri cezayı alması zorunludur” dedi.

Hükümetin ve Meclisin, söz konusu yasa tasarısını kabul etmemesi gerektiğini kaydeden Büsküvütçü, şunları belirtti:

“Adaletin ve toplumun güvenliğinin sağlanması için tüm sorumluların yargı önünde hesap vermesi gerekmektedir. Hiçbir suç cezasız kalmamalıdır. Bu yasa tasarısının çıkması halinde, Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak her türlü hukuki ve demokratik mücadeleyi sürdüreceğimizi halkımıza taahhüt ederiz.”

Bu yanlıştan derhal dönülmesi ve halkın adalet duygusunun korunması gerektiğini ifade eden Büsküvütçü, tüm vatandaşları, bu duruma karşı duyarlı olmaya ve seslerini yükseltmeye çağırdı.