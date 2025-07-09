Refet Ramiz, kabulde 19 Haziran 2025 tarihinde OKKÜ Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenen Taş Ocakları Çalıştayı hakkında bilgi verdi, bu çalıştay sonucunda katılımcıların görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi ve derlenmesi sonucu oluşturulan üç ayrı sonuç bildirgesi olan 1-Ruhsatlandırma Masası Sonuç Bildirgesi, 2-Denetleme Masası Sonuç Bildirgesi ve 3-Rehabilitasyon Masası Sonuç Bildirgesi’ni Başkan Öztürkler’e takdim etti.



*Refet Ramiz, Kuzey Kıbrıs’ta Eğitim, Sağlık, Güvenlik, Çevre, Doğal Kaynaklar, v.d. konuların siyaset üzeri konular olduğunu, bu nedenle de Meclis Başkanlığına da bu konularda görevler düştüğünden hareketle bu ziyareti gerçekleştirdiğini ifade etti.



*Refet Ramiz, Kuzey Kıbrıs, Türkiye ve diğer ülkelerde kamu ve özel sektörde yürüttüğü bilimsel, siyasi, ticari, hukuki, felsefik, akademik çalışmalar ve görevler hakkında Başkan Öztürkler’e genel bilgi verdi, bu kapsamda yayınladığı bazı ulusal/uluslararası makale, bilirkişi raporu ve yasa tasarılarından bahsetti.



*Refet Ramiz, bu bağlamda, yönetim ve devlet sistemleri, yönetim ve siyaset, yönetim bilimi, hukuk ve toplum, stratejik yönetim, v.d. konuları kapsayan “Ülkeler Birliği, Türkiye ve Diğer Ülkeler İçin Sürdürülebilir Siyasi Yönetim Sistemi” isimli kitabını, ve kamu/özel sektör üst düzey yöneticilerinin bilgisayar, cep telefonu, diğer elektronik ve haberleşme sistemleri kullanırken dikkat etmeleri gereken hususları ve bu konudaki temel yasal düzenlemeleri kapsayan “Elektronik ve Haberleşme Sistemlerinin Korunması” isimli kitabını da Başkan Öztürkler’e takdim etti.



*Başkan Öztürkler, yaptığı bu ziyaretten dolayı Refet Ramiz’e teşekkür etti. Sunulan üç çalıştay sonuç bildirgesinin ve kitapların kendileri için iyi birer kaynak olduğunu, Meclis Başkanlığı olarak gerek Taş Ocakları gerekse diğer konularda yeterli bilgi sahibi olmalarının verimli çalışmalar yapmalarında katkı sağladığını belirtti.



*Refet Ramiz, sunulan sonuç bildirgelerinde belirtilen hususları da dikkate alarak Başkan Öztürkler’i düzenleyecekleri 2.inci Çalıştaya katkı sağlamak için davet etti, Meclis Başkanlığı ile işbirliği içerisinde mühendislikle ve kurumun konularıyla ilgili ortak çalışmalar yapabileceklerini, mevcut çalışmalara katkı koymaktan memnunluk duyacaklarını ifade etti.