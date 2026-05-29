Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Genç TV’nin 29’uncu Kuruluş Yıldönümü nedeniyle Birinci Medya Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Birinci’ye kutlama mesajı gönderdi.

Kıbrıs Genç TV’nin, kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğunu, tarafsızlık ve ilkelilik anlayışıyla yayın yaptığına işaret eden Meclis Başkanı Öztürkler mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Ertan Birinci

Kıbrıs Genç Tv Kurucusu

Kıbrıs Türk medyasının köklü yapılarından biri olan Kıbrıs Genç TV, bugün 29’uncu kuruluş yılını kutluyor. Bu özel günde en içten kutlamalarımı iletmek istedim.

Yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren halkın doğru ve zamanında haber alması için çalışan, Kıbrıs Türkü’nün sesini duyuran ve yayıncılık alanında üstlendiği misyonla medya dünyamıza yön veren Genç TV; ülkemizin demokratik yapısına ve basın özgürlüğüne somut katkılar sağlamıştır.

Kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğunu, tarafsızlık ve ilkelilik anlayışıyla yerine getiren Genç TV’nin, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türk basınındaki yerini ve ağırlığını koruyacağına olan inancım tamdır.

Bu vesileyle kuruculardan yöneticilere, ekranda görünenden perde arkasında emeğini ortaya koyana kadar Genç TV ailesinin tüm üyelerini tebrik ediyor, başarılarının kesintisiz sürmesini diliyorum.

Ziya Öztürkler

CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI”