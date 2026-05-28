Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Azerbaycan Bağımsızlık Günü’nün 108. yıl dönümünü kutladı.

Öztürkler, Azerbaycan Bağımsızlık Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, kardeş Azerbaycan halkının bağımsızlık, birlik ve beraberlik ruhunun sonsuza dek yaşamasını temenni etti.

Öztürkler mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Can Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü’nün 108. yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum.

Bugün Azerbaycan’ın, merhum lider Haydar Aliyev’in ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in liderliğinde her geçen gün daha da güçlenen, bölgesinde söz sahibi ve uluslararası alanda saygın bir devlet haline gelmesini gururla takip ediyoruz.

Azerbaycan’ın Kıbrıs Türk halkına gösterdiği samimi destek ise bizler için her zaman çok kıymetli olmuştur. Özellikle zor dönemlerde, izolasyon ve ambargolar altında mücadele verdiğimiz süreçlerde kardeş Azerbaycan’ın yanımızda durması, sesimize ses olması ve her platformda desteğini hissettirmesi hafızalarımızda özel bir yere sahiptir.”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki bağın, yalnızca diplomatik ilişkilerle sınırlı olmadığını vurgulayan Öztürkler, bu bağın; ortak tarih, kültür, gönül bağı ve aynı milletin ayrılmaz kardeşliğinin güçlü bir yansıması olduğunu söyledi.

Öztürkler mesajında şunları kaydetti.

“ ‘Bir millet, üç devlet’ anlayışının sıcaklığını ve samimiyetini Kıbrıs Türk halkı olarak her zaman hissediyoruz.

Azerbaycan’ın bağımsızlığının 108. yılında elde ettiği başarıları görmekten büyük mutluluk duyuyor; iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin önümüzdeki dönemde siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda daha da gelişeceğine yürekten inanıyoruz. Türk dünyasının birlik ve dayanışması adına yürütülen ortak çalışmaların da aynı kararlılıkla süreceğine olan inancımız tamdır.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova olmak üzere tüm Azerbaycan halkının Bağımsızlık Günü’nü bir kez daha kutluyor; kardeş Azerbaycan’a huzur, refah ve başarı dolu yarınlar diliyorum.”