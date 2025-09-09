Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türk askerinin Kıbrıs’taki varlığının barışın, güvenliğin ve varoluşun teminatı olduğunu vurguladı.

Öztürkler, İleri Denizcilik Eğitimi kapsamında Gazimağusa’da bulunan Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu öğrencilerini kabul etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, kabulde, Deniz Albay Kayhan Mahmut Çokay ve Deniz Yarbay Bahadır Bulak ile beraberindeki öğrenciler yer aldı.

Başkan Öztürkler kabulde yaptığı konuşmada, 1974 Barış Harekâtı’ndan bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Kıbrıs Türklerinin özgürce yaşaması ve güvenliğini sağlama noktasında en büyük güvenceyi oluşturduğunu ifade etti.

Öztürkler, Türk askerinin adadaki varlığını sorgulayan yaklaşımların zaman zaman bazı çevrelerce gündeme getirildiğini, ancak bunun ciddi bir yanılgı olduğunu ve toplumun güvenliğini tehlikeye atabilecek bir yaklaşım taşıdığını vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının, Türkiye ile olan ilişkisinin yalnızca tarihsel ve duygusal bir bağ olmadığını ifade eden Öztürkler, aynı zamanda güvenlik ve varoluş mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğüne işaret etti.

Öztürkler, konuşmasında Deniz Harp Okulu’nun taşıdığı stratejik öneme de değinerek, yüzyıllardır Türk denizciliğine seçkin subaylar yetiştiren bu köklü kurumun, öğrencilere disiplin, vatan sevgisi ve liderlik ruhunu da kazandırdığını ifade etti.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de artan stratejik etkinliği, Mavi Vatan vizyonu ve bölgesel gelişmelerin, Deniz Kuvvetleri’nin rolünü daha da kritik hale getirdiğini belirten Öztürkler, Deniz Harp Okulu’nun bu süreçte önemli bir misyon üstlendiğini kaydetti.

-Çokay

Deniz Albay Kayhan Mahmut Çokay da konuşmasında, yaptıkları eğitimler hakkında bilgiler vererek, 12 Eylül’e kadar Gazimağusa’da eğitimlerinin devam edeceğini söyledi.

Çokay, “Burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz ve kendimizi evimizde hissediyoruz” dedi.