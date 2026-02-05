Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının unutulmaz değerlerinden, mücahit ve sağlık neferi Dr. Burhan Nalbantoğlu’nu vefatının sene-i devriyesinde saygı ve rahmetle andığını belirtti.

Öztürkler, Nalbantoğlu’nun 46. ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, Nalbantoğlu’nun, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) ruhunu taşıyan bir dava adamı olarak, zor zamanlarda halkının yanında olduğunu, fedakârlık ve kararlılığıyla Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesine dava arkadaşlarıyla birlikte ışık tuttuğunu kaydetti.

“Onun azmi ve cesareti, bugün dahi genç kuşaklara ilham vermektedir.” ifadelerini kullanan Öztürkler, Erenköy’de doktorluk görevini üstlenerek en zor koşullarda bile insan hayatını önceleyen Nalbantoğlu’nun hem bir kahraman hem bir fedakârlık abidesi olarak anıldığını ifade etti.

Öztürkler mesajında şunlara değindi:

“Sağlık hizmetlerini bir direniş ruhuyla bütünleştiren duruşu halkımızın hafızasında silinmez bir iz bırakmıştır. 1966 yılında Mağusa Türk Hastanesi’ni kurmak için işçilerle ve gönüllü halkla birlikte bizzat çalışarak, halkına hizmeti bir görev değil bir onur olarak gören Nalbantoğlu, 1969 yılında Sağlık Bakanlığı’na atanmış, 1971 yılında ise bugün kendi adıyla anılan Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin temelini atmak için büyük mücadeleler vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarını sağlamak amacıyla dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ile görüşmeler yapmış, bugün Gönyeli-Ortaköy arasındaki bu anıt eseri halkının hizmetine sunmuştur. Bu çabaları, onun yalnızca bir hekim değil, aynı zamanda bir kurucu irade ve vizyon sahibi olduğunu göstermektedir. Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde üstlendiği görevlerle halkına hizmet eden Nalbantoğlu, yalnızca bir hekim değil, aynı zamanda toplumun adalet ve eşitlik mücadelesinde öncü bir isim olarak tarihe geçmiştir. Milli mücadele yıllarında ve Kıbrıs Cumhuriyeti içerisinde üstlendiği sorumlulukların yanı sıra Cumhuriyet Meclisi’nin ilk döneminde görev alarak siyasi alanda da hizmet veren Dr. Burhan Nalbantoğlu, genç yaşta hayata veda etmesine rağmen ardında derin bir miras bırakmıştır. Onun yaşamı, halkına adanmış bir ömrün simgesi olarak, Kıbrıs Türk halkının ortak hafızasında daima yaşayacaktır.”