Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, hayatını kaybeden gazeteci-yazar Sevgül Uludağ'ın Kıbrıs Türk basını için büyük bir kayıp olduğunu belirterek, Uludağ'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, basın camiasına ve tüm halka başsağlığı diledi.

Uludağ için taziye mesajı yayımlayan Öztürkler, Uludağ'ın meslek yaşamı boyunca Kıbrıs Türk basın tarihine damga vuran çalışmalara imza attığını, özellikle kayıpların bulunmasına yönelik araştırmacı gazetecilik faaliyetleriyle gerçeklerin gün yüzüne çıkmasına önemli katkı sağladığını ifade etti.

Uludağ'ın yıllardır yakınlarından haber bekleyen birçok ailenin acısını paylaştığını ve umutlarını diri tutan örnek bir vicdan ve sorumluluk anlayışı sergilediğini kaydeden Öztürkler, insani değerlerin yaşatılmasına sunduğu katkılar nedeniyle her zaman saygıyla anılacağını belirtti.