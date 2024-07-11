Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Atatürk Öğretmen Akademisi mezuniyet törenine katıldı.

Meclis'ten verilen bilgiye göre, Başkan Töre, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin varoluş ve direniş mücadelesinde önemli bir rol üstlendiğini, öğretmenlerin ise daima Kıbrıs Türk halkının önderleri ve liderleri olduğunu söyledi.

Töre, en büyük eserleri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu vurguladı.

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu belirten Töre, öğretmenlerden yetiştirecekleri öğrencilere mensubu oldukları Kıbrıs Türk halkının ulusal varoluş mücadelesini ve ulusal kimliğini öğretmelerini istedi.

Atatürk’ün “Ne mutlu Türk'üm diyene” ifadesinin tüm kesimleri birleştirdiğini ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini kaydeden Töre, Kıbrıs Türklerinin milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak bugünlere geldiğini ifade etti.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerinden de alıntılar yapan Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gençlere emanet edildiğini söyledi.

20 Temmuz Barış Harekatı’nın 50. y.ılını kutlayacaklarını belirten Töre, Mehmetçik ve Mücahitlerin yan yana canlar verdiğini söyledi ve bugün kurulan devletin gölgesi altında güven içerisinde yaşadıklarını dile getirdi.

Mezun olan öğrencilerden İstiklal Marşı’nı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okumalarını isteyen Töre, Atatürk’ün kendilerine her alanda rehber olduğunu ifade etti.

Milli meselelerde aldatmamak gerektiğini ancak aldanmamak gerektiğini de söyleyen Töre, Kıbrıs’ta ve dünyada her zaman barış istediklerini ancak emperyalist güçlerin buna izin vermediğini ifade etti.

Töre: “Öğretmenler, toplumun aydınlık yüzü ve geleceğinin yüzüdür. Eğitim vereceğiniz çocuklara vatan, bayrak ve millet sevgisini öğretiniz." diyerek sözlerini tamamladı.

Başkan’ın Töre konuşmasının ardından mezun olan öğrencilere diplomalarını verdi.