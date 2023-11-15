Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Biz devletimizden, anavatanınızdan vazgeçmeyiz. Kıbrıs Türk halkı anavatan Türkiye ve Türk devletleriyle yoluna devam edecektir” dedi.

Töre, bu vatanın şehit ve gazilerin hediyesi, emaneti olduğunu vurgulayarak, sonraki nesillere KKTC’yi sapasağlam devredeceklerini vurguladı.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yilmaz da, KKTC’nin eşit, egemen bir devlet olarak uluslararası alanda er veya geç yerini alacağına yürekten inandıklarını vurgulayarak, “bu yönde her türlü gayreti birlikte sarfediyoruz’” dedi.

Yılmaz, “Geçmişimiz bir, geleceğimiz bir. Güçlü olmak zorundayız, bir ve beraber olmak zorundayız. Başkalarının merhametine güvenemeyiz” şeklinde konuştu.

Meclis Başkanı Zorlu Töre ve eşi Emel Töre, KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meclis’inde resepsiyon verdi.

Meclis iç bahçesinde yer alan resepsiyona, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM temsilcisi Bekir Bozdağ ve TBMM üyesi Hulusi Akar, Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, bakanlar, milletvekilleri, TC, Azerbeycan ve yurt dışından gelen konuklar, askeri erkan, üst düzey yöneticiler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan resepsiyonda; Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile TC Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz konuşma yaptı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 40. yıl özel konseri verildi.

Resepsiyona yarın gösteri uçuşu yapacak Türk Yıldızları ekibi de katıldı.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre resepsiyonda yaptığı konuşmada, KKTC’nin bu mecliste kurulduğuna işaret ederek, 40. Yıl resepsiyonunun da bu sebeple Meclis’te düzenlendiğini söyledi.

TC’nin 100. Yılı, KKTC’nin de 40. Yılını kutlayan Töre, Kıbrıs Türk halkının en büyük bayramının 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı olduğunu kaydetti.

Osmanlı’dan bu yana Kıbrıs Türk tarihine değinen Töre, Kıbrıslı Türklerin verdiğini mücadeleyi anlattı.

1960’da kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nden Kıbrıslı Türklerin 3 yıl sonra atıldığını ifade eden Töre, yaşanan olayları anlatarak Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü, garanti ve ittifak anlaşmaları sayesinde bugünlere gelebildiğine işaret etti.

20 Temmuz 1974’te Türk ordusunun şafak vakti hem denizden, hem havadan Kıbrıs’a gelerek Kıbrıs Türk halkını kurtardığını vurgulayan Zorlu Töre, daha sonra 1983 yılında KKTC’nin bağımsız bir devlet olarak ilan edildiğini kaydetti.

Bütün dünyanın KKTC’nin sonlanıp, Türk askerinin adadan çekilmesi için çaba sarf ettiğini belirten Töre, “Biz devletimizden, anavatanınızdan vazgeçmeyiz. Kıbrıs Türk halkı anavatan Türkiye ve Türk devletleriyle yoluna devam edecektir” dedi.

Kıbrıs Türk halkının tek koruyucusunun Anavatan Türkiye olduğuna işaret eden Töre, anavatan ve KKTC’ye sahip çıkacaklarını söyledi.

Zorlu Töre, bu vatanın şehit ve gazilerin hediyesi, emaneti olduğunu vurgulayarak, “bizden sonraki nesillere KKTC’yi sapasağlam devredeceğiz” dedi.

-Yılmaz

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da konuşmasında, KKTC’nin 40. Kuruluş yıldönümünü kutladı.

TC’nin bu yıl 100. Yıldönümünü kutladığını, bir asırlık tecrübeli bir cumhuriyet olarak yoluna devam ettiğini ifade eden Yılmaz, KKTC’nin de bu yıl 40. Yıldönümünü kutladığını kaydetti.

“Kim ne derse desin KKTC’nin eşit, egemen bir devlet olarak uluslararası alanda er veya geç yerini alacağına yürekten inanıyor ve bu yönde her türlü gayreti birlikte sarfediyoruz’” diyen Yılmaz, sabah akşam haktan, hukuktan, bahseden bazı uluslararası çevrelerin belli yerlere gelince bunu unuttuklarını kaydetti.

Kendilerinin uluslararası hukuka, ahlaka, vicdana merhamete uygun bir şekilde hareket edeceklerini ifade eden Yılmaz, hiç bir şekilde haklarını, hukuklarını başkalarına çiğnetmeyeceklerini vurguladı.

Gazze’de ve Karabağ’da yaşananlara değinen Yılmaz, kısa bir süre önce uzun bir işgalin ardından Karabağ'ın kurtulduğunu ve Azerbaycan’ın şu anada Karabağ’ın her bir köşesine bayrağını diktiğini anlattı.

TC’nin Azerbaycan’da da hep bir, hep beraber olduğunu ifade eden Yılmaz, bundan sonra da ayni şekilde yollarına devam edeceklerini kaydetti.

-"Geçmişimiz bir, geleceğimiz bir"

KKTC ile de aynı şekilde bir kader birlikleri olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “geçmişimiz bir, geleceğimiz bir. Güçlü olmak zorundayız, bir ve beraber olmak zorundayız. Başkalarının merhametine güvenemeyiz. Çok çalışacağız, Türkiye yüzyılı aynı zamanda Türk devletlerinin de yüzyılı olacak” dedi.

-"Hakkımızı hukukumuzu kimseye çiğnetmeyeceğiz "

Hep birlikte güç birliği içinde geleceğe yürüyeceğini ifade eden Cevdet Yılmaz, “hakkımızı, hukukumuzu kimseye çiğnetmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Milletin iradesi açık ve net ortaya konduğu sürece kimsenin gücünün bu gerçekleri değiştirmeye yetmeyeceğini söyleyen Yılmaz, KKTC’nin 40. Yılını kutladı.

Yılmaz, “KKTC varolsun çok yaşasın” diyerek, kuruculardan bugüne kadar KKTC’ye emek sarf etmiş herkese teşekkür ederek, şehitleri rahmetle andı, gazilere şükranlarını sundu.