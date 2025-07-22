Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, MÜSİAD heyetini kabul etti.

Kabulde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, yatırım olanakları ve iş dünyasının geleceği ele alındı.

Meclisten verilen bilgiye göre, kabulde konuşan Öztürkler, MÜSİAD KKTC’nin yürüttüğü projelerin ülke ekonomisine katkısına ve istihdam yaratan girişimlerine dikkat çekerek, disiplinli çalışmalarıyla bölgeye değer kattığını ifade etti.

Özellikle genç girişimcilerin desteklenmesine yönelik atılan adımların ekonomik kalkınmaya hız kazandırdığını belirten Öztürkler, bu tür sivil toplum kuruluşlarının ülkeye vizyon kattığını kaydetti.

Öztürkler, MÜSİAD’ın sadece KKTC’de değil, uluslararası düzeyde de görünürlüğünün arttığını ve Türk iş insanlarının dünyada olağanüstü başarılara imza attığını vurguladı.

Öztürkler, MÜSİAD’ın girişimcilik, teknoloji ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda yürüttüğü çalışmalarla küresel arenada söz sahibi olmaya devam ettiğini ifade ederek, Kıbrıs’taki iş dünyasıyla daha fazla iş birliği için kararlılık mesajı verdi.

-Özdermir

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir de çalışmaları hakkında bilgi vererek KKTC’ye önem gösterdiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından hediye teatisinde bulunuldu.