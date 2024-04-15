Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün 09:00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay Başkanlığında toplandı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre Komite, ilk olarak, “Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi 2024 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı”nı ele aldı. Komite, Yasa Tasarısını oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, daha sonra, “2024 Mali Yılı Genel Bütçe (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı. Komite, söz konusu Yasa Tasarısını oyçokluğuyla onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay Başkanlığında toplanan Komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Erkut Şahali, Komite Üyesi; UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Bütçe Dairesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, DAÜ-SEN ve DAÜ-PER-SEN’den yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Komite toplantısına ayrıca, Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ile CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı.