Meclis'ten verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği ev sahipliğinde Acapulco Otel’de düzenlenen “Girişimde Kadın Gücü İlham Buluşmaları Kıbrıs Programı” kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte konuştu.

Konuşmasında kadın girişimciliğinin ekonomik kalkınma ve toplumsal gelişim açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Özdenefe, programın yalnızca bir etkinlik olmanın ötesinde kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki yerini güçlendirmeye yönelik ortak bir iradenin göstergesi olduğunu ifade etti.

TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu tarafından 2021 yılından bu yana yürütülen Girişimde Kadın Gücü Programı’nın üçüncü fazının Kıbrıs’ta hayata geçirilmesinin önemli olduğunu belirten Özdenefe, Kıbrıs Türk kadınlarının girişimcilik alanındaki dinamizminin bölgesel iş birliklerine yeni bir ivme kazandıracağını söyledi.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek “İlham Buluşması ve Tecrübe Paylaşımı Paneli”nin özellikle girişimcilik yolculuğunun başındaki kadınlar için yol gösterici olacağını kaydeden Özdenefe, başarı hikâyelerinin yanı sıra karşılaşılan zorlukların ve mücadele süreçlerinin paylaşılmasının dayanışma kültürünü güçlendireceğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kadınların ekonomik hayata katılımının çoğu zaman büyük bir özveriyle şekillendiğini belirten Özdenefe, kadınların girişimci olabilmeleri ve çalışma hayatında daha görünür hale gelebilmeleri için istihdamın artırılmasının önemine işaret etti.

Kadın girişimcilerin önündeki yapısal engellerin azaltılması, dijital yetkinliklerin artırılması ve finansal araçlara erişimin kolaylaştırılması gerektiğini ifade eden Özdenefe, kadınların ekonomiye etkin ve eşit katılımının yalnızca ekonomik büyüme değil, aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir refah açısından da temel bir gereklilik olduğunu kaydetti.