Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın yasama göreviyle toplanacak.

Saat 10.00’da başlayacak Genel Kurul’un gündeminde, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi (Y.Ö.No:49/2/2023) ve bir daha görüşülmek üzere komiteye geri alınan Ticaret Markaları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın (Y.T.No: 112/2/2023) üçüncü görüşmeleri bulunuyor.

Toplantıda ayrıca, Lefkoşa Kazası Ortaköy’de Bulunan Koçan No: 1692, Bedrettin Demirel Caddesi, Arabacıoğluları Apartmanı, Kat: 4, 22 Numaralı Dairenin Gazimağusa/Vadili ve Lefkoşa/Gönyeli’de Bulunan Taşınmazlar İle Değiştirilmesinin İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı (G.K.T.No:4/2/2023) ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu ele alınacak.