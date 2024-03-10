Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın yasama göreviyle toplanacak.
Genel Kurulun saat 10.00’da başlayacak yarınki birleşiminin gündeminde; Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Önerisi, Gümrük Vergileri Tarife (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Sayıştay Komitesinin, KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumunun 1 Temmuz 2022-30 Haziran 2023 Mali Dönemine İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin Raporu bulunuyor.
Gündemde ayrıca, Sanayi Sicil (Değişiklik) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi var.