Cumhuriyet Meclis Genel Kurul’u yarın saat 10.00’da toplanacak.

Meclisten verilen bilgiye göre Genel Kurul’un gündeminde Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Genel Kurul’da ayrıca, "Yukarı Girne’de 1 Blok F Parsel 388 İçerisinden Geçen Yolun İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısının" ve "Serdarlı Köyünde 740 Koçan Numarası ile Kayıtlı Emlake Geçit Hakkı Olarak Verilen Arazinin İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısının" üçüncü görüşmeleri ele alınacak.