Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu iki saatlik aranın ardından yeniden toplanma girişiminde bulundu ancak nisap yine sağlanamadı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, gelecek olağan birleşimin yeni yasama yılında yapılacağını söyleyerek, birleşimi kapattı. Böylece Meclis tatile girdi.

-Nisap sağlanamadı

Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülürken, nisap yetersizliği nedeniyle saat 17.30 sıralarında oturuma ara verilmesinin iki saat sonrasında Genel Kurul yeniden toplanma girişiminde bulundu ancak nisap yine sağlanamadı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, İç Tüzüğün 85’inci maddesinin, nisapsızlık nedeniyle yapılamayan toplantının 24 saat sonraya ertelenmesini öngördüğünü kaydetti.

Anayasa’nın 81’inci maddesinin ise Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun olağan toplantılarını Haziran ayı sonuna kadar yapabileceği kuralını düzenlediğine dikkat çeken Öztürkler, Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü olağan toplantısını tamamlamadığını ve 1 Temmuz Salı günü itibarı ile Meclis’in tatile başlamış olacağını belirtti.

Alınan karar uyarınca Meclis tatili sırasında komitelerin çalışmalara devam edeceğini ifade eden Öztürkler, gelecek olağan birleşimin yeni yasama yılında olacağını söyleyerek birleşimi kapattı.

Meclis Genel Kurulu, bugünkü oturumun ardından tatile girdi.

Meclis İç Tüzüğü'ne göre, Cumhuriyet Meclisi, Temmuz ayının ilk günü başlayan tatilin ardından Ekim ayının ilk iş günü açılır.