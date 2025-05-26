Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi, UBP Milletvekili Yasemin Öztürk başkanlığında toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre bugün saat 09.45’te yapılan toplantıda, komitenin gündeminde yer alan “Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi” ele alındı. Söz konusu yasa önerisine ilişkin çalışmaların, komitenin bir sonraki toplantısında devam edeceği belirtildi.

Toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyeleri UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ve Hasan Taçoy ile CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.